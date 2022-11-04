Torba teklif düzenlemesinin 37 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

İntörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren düzenleme kabul edilen maddeler arasında yer aldı.

KYK borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin maddeler de Genel Kurul'da kabul edildi. Torba teklifle, salgın döneminde uygulanan maske cezaları kaldırılacak.

15 Ağustos'tan önce icra takibi başlatılan 2 bin liranın altındaki elektrik, su, doğalgaz ve telefon borçları silinecek.

İşverenlerin çalışanlarına verdiği elektrik ve doğal gaz desteklerinin bin liralık kısmı, gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak.

Teklifin görüşmelerinin bugün tamamlanması bekleniyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Her yıl verilen miktara yüzde 10 eklenecek

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.

Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu esaslar uygulanacak.