Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'dan Uşak yönüne giden M.Ş. yönetimindeki taksi, Düzlüce köyü yakınlarında C.K. idaresindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Takside yolcu olarak bulunan T.A. ve H.İ. ile otomobilin sürücüsü ve yanındaki N.Ç. yaralandı.
Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Uşak
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