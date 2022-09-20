Afyonkarahisar'dan Uşak yönüne giden M.Ş. yönetimindeki taksi, Düzlüce köyü yakınlarında C.K. idaresindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Takside yolcu olarak bulunan T.A. ve H.İ. ile otomobilin sürücüsü ve yanındaki N.Ç. yaralandı.

Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.