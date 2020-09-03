Uşak'ın Sivaslı ilçesinde alınan bilgiye göre, Azizler köyü sakinlerinden M.Y, yemek vermek için yalnız yaşayan komşusu İbrahim Kaynak'ın (76) evine gitti. Kaynak'ın evinin pencere camlarının kırık olduğunu ve içeriden ses gelmediğini fark eden M.Y, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri Kaynak'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan incelemede, evde bir boğuşma yaşandığı ve Kaynak'ın vücudunun çeşitli noktalarında kesici aletle oluşan yaralar olduğu tespit edildi.

Kaynak'ın cenazesi incelenmesinin ardından Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.