Banaz ilçesinde yaşayan bir kişinin ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli H.G'nin mesai bitimine az bir süre kala yaptığı havaleyi, araç satış işlemi gerçekleşmesinin ardından iptal ettiğini belirledi.

H.G'nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, zanlıyı, satın aldığı arabayı Aydın'ın Çine ilçesinde satmak isterken yakaladı.

Gözaltına alınan H.G, Uşak'a getirildi. Yapılan incelemede H.G'nin 21 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.