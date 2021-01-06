Çınardere Mahallesi Akan Sokak'ta, 34 US 7636 plakalı aracıyla ilerleyen Ü.A. başka bir aracın çarpması üzerine arabasını durdurdu. Kendisine çarpan araçtan inen kişiler, yanına geldikleri Ü.A'yı darp etti.

Arabanın ön lastiğini de bıçakla kesen şüpheliler, Ü.A'nın bankadan çektiği 350 bin lirasını alarak kaçtı.

Yaralanan Ü.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.