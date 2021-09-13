Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Dereli köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 5 iş makinesi sevk edildi.
Yaklaşık 2,5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Etiketler: Orman Yangını Uşak
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