İsmet Paşa Caddesi'nde bir binanın 6. katında faaliyet gösteren sürücü kursuna ait 5 metre uzunluğunda 1,5 metre genişliğindeki tabela, sökümü işlemi sırasında düştü.

Tabela düşerken, yenileme çalışması kapsamında binaya kurulan demir iskelenin bir bölümünün yıkılmasına neden oldu. İskeleden kopan demir parçaları park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar meydana geldi.