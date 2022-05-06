Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, son 19 yılda Uşak'ta 127 tesisi hizmete açtıklarını, bunların 32'sinin baraj ve gölet olduğunu ifade etti.

Yapılan 48 taşkın koruma tesisiyle taşkın ve su baskını riskini en az seviyeye indirdiklerini aktaran Yıldız, inşa edilen 2 içme suyu tesisi ile yılda 6,4 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin ettiklerini, il genelinde 1 yer altı suyu besleme tesisinin inşa edildiğini söyledi.

Kent genelinde 113 bin 860 dekar arazide toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projesinin tamamlandığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Uşak'ta inşa ettiğimiz 44 sulama tesisi sayesinde 106 bin 740 dekar arazide sulu tarıma geçildi. Bölgede verimlilik ve ürün çeşitliliği arttı. Uşak ekonomisine geçen yıl 288 milyon liralık katkı sağladık. Projelerimiz sayesinde 5 bin 337 kişiye istihdam olanağı yarattık. Uşak'ta şu anda 24 projemiz devam ediyor. Bunlardan 9'u planlama ve proje aşamasında. 15 projemizde ise inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 769 milyon lirayı bulan çalışmalarımız tamamlandığında toplamda 12 bin 20 dekar arazi daha modern sulamaya açılacak. Bölge üreticisi yılda 24 milyon lira daha fazla kazanacak. Ayrıca 600 kişiye de iş olanağı sağlanacak."