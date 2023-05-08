Uşaklılardan Togg'a yoğun ilgi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Uşak'ta tanıtıldı. Tanıtım için Atapark'a, otomobilin "Kapadokya" renkli modeli getirildi. Vatandaşlar otomobile büyük ilgi gösterdi.Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Togg'la Atapark çevresinde tur attı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye çok büyük hizmetler yaptığını söyledi.

"Yapamazsınız' diyenlerin Atapark'a gelip bu aracı görmesi gerekiyor"

Türkiye'nin savunma sanayisinde de çok büyük projeleri hayata geçirdiğini anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin vatandaşlarının, bu ülkenin evlatlarının çok iyi şeyler başarabileceğini ülkemize göstermiştir. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğiyle yolumuzu açmasıyla, gençlerimize önem vermesiyle bugünlere geldik. Daha önce bize 'Yapamazsınız, başaramazsınız, ithal ediyorsunuz' diyenlerin Atapark'a gelip bu aracı görmesi gerekiyor. Bu bizim için bir başlangıç olacaktır."

"Yerli ve milli bir Türk devletinin yükselişini hep birlikte izliyoruz"

Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Türkiye'nin son dönemde savunma sanayi alanında yaptığı atılıma dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Denizlerde TCG Anadolu'yla, havada Kızılelma'yla, Kaan'la, Atak'la, Hürjet'le gerçekten de yerli ve milli bir Türk devletinin, Türk üretiminin, Türk savunma sanayisinin yükselişini hep birlikte izliyoruz. İnanın bundan rahatsız olanlar sadece ve sadece Kandil'deki dağdakiler, Amerika'daki Pensilvanya'daki uşaklar ve Avrupa'da her şeyi kendilerinden mamul zanneden Türk düşmanları. Onun haricinde tüm Türkiye sevdalıları, bizimle birlikle hareket eden mazlum coğrafyasındaki binlerce insan bu başarıdan mutluluk duyuyorlar."

Programda, AK Parti Uşak milletvekili adayı Hilal Sabancı, MHP Uşak milletvekili adayı Ayhan Kınden ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da katıldı.

Konuşmaların ardından vatandaşlar Togg'u inceleyip, araçla fotoğraf çektirdi.