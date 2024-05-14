Uşaklı kadınlar, Gazze'deki mazlum anneler için yürüdü

Yürüyüş için eski Uşak Belediyesi hizmet binası önünde toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında "Annenin gözyaşı Gazze'yi aşar" pankartı açan katılımcılar, ellerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Filistin'deki insanlık suçuna dur de", "Çocuklar ölürken susulmaz" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüş sırasında sık sık tekbir getiren vatandaşlar, çeşitli sloganlar attı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan, İHH İnsani Yardım Vakfı Uşak Kadın Komisyonu Başkanı Döne Tınaz Topbay, insanlığın, tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini söyledi.

Gazze'de soykırım suçu işlendiğini aktaran Topbay, İsrail'in saldırılarında 15 binden fazla çocuk, 9 binden fazla kadın olmak üzere 35 bini aşkın insanın öldürüldüğünü belirtti.

Saldırılarda birçok annenin de hayatını kaybettiğine dikkati çeken Topbay, "Bugün Anneler Günü ancak Gazzeli anneler kadın haklarına, anneliğin kutsallığına rağmen tüm kutsalları ve tüm kuralları ayaklar altına alan katil İsrail tarafından katledildi, katlediliyor. Bizler biliyoruz ki bir anne için dünyadaki en önemli şey çocuklarıdır ve yine bebek ve çocuk katili İsrail, 15 binden fazla çocuğu katlederek annelere dünyanın en acı duygusunu, evlat acısını yaşatmış, binlerce çocuğu öksüz ve yetim bırakarak çocukları dünyada korunaksız bir hale getirmiştir." dedi.

Topbay, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Gazze'yi unutmadık, unutmayacağız. Nehirden denize özgür Filistin için anneler olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Zulmü durdurmak için zalime sesimizi, öfkemizi yükselteceğiz. Gazze'ye aş olmak, ilaç olmak, Gazzeli annelerin, Gazzeli çocukların yüzlerinde tebessüm olmak için onların yanında olacağız. Durmayacağız, susmayacağız, dua edeceğiz, boykot yapacağız."

Basın açıklamasının ardından bir süre oturma eylemi yapıldı, saldırılarda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.