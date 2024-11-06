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Güncel
İHA 06.11.2024 21:47

Ürgüp'te fırınlar denetlendi

Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Belirli aralıklarla farklı sektörlere yönelik denetimler çerçevesinde son olarak ekmek fırınları mercek altına alındı.

Ürgüp'te fırınlar denetlendi

Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. İlçe genelinde ekmek fırınları ve unlu mamuller üretimi ile satışı yapılan 11 ekmek fırınında gramaj, fiyat tarifesi, hijyen ve ruhsat denetlemeleri yapıldı. Yapılan denetimlerde 2 işletmeye hijyen konusunda cezai işlem uygulandı.

Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada; `Zabıta Müdürlüğü’müzün görevlerinden biri olarak halk sağlığını korumak adına gıda üretimi yapan iş yerlerine yönelik sürekli olarak denetimler gerçekleştirmeye devam ediyoruz, edeceğiz. Yapılan denetimlerde; gramaj, hijyen, güncel fiyat etiketi ve tarife, saklama-depolama alanları, işyeri tertip ve düzeni, ruhsat faaliyet koluna uygun satışa arz edilen ürünler hakkında gerekli kontroller yapılıp incelenmiştir. Denetimler sonucunda iş yerlerinde eksik görülen hususlarda ihtarname tanzim edilmiştir` denildi. 

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