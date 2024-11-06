Balıkesir'de hasada katılan öğrenciler zeytinin yağa dönüşümüne tanıklık etti

Edremit Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ile Cumhuriyet İlkokulundan 30 öğrenci, ağaçlardan ve yerden zeytin topladı.

Lütfü Muammer Alemoğlu'na ait zeytinyağı fabrikasındaki geziye de katılan öğrenciler, zeytin sıkımı ve yağ üretimini gördü, zeytinyağının tadına baktı. Alemoğlu, öğrencilere 250'şer gramlık yeni sıkım zeytinyağı hediye etti.

Odabaş, Edremit Körfezi'nde ekim ve kasım aylarında zeytin hasadı ile yağ üretiminin başladığını söyledi.

İlçede yaklaşık 20 bin hektar alanda 3 milyon zeytin ağacı bulunduğunu belirten Odabaş, "Atalarımızdan bize büyük bir kültürel miras ve aynı zamanda ekonomik miras olan zeytini çocuklarımıza tanıtmak, zeytinin zeytinyağına olan serüvenini en güzel şekilde anlatmak, bu mirası onlara en iyi şekilde devretmek için böyle bir proje düzenledik. Çocuklar zeytinin bahçeden toplanmasına, fabrikalara götürüp, sıkılıp zeytinyağı yapılmasına eşlik ediyorlar, bu süreci öğreniyorlar." diye konuştu.

Oda Başkanı Çetin de bu etkinliğin her şeyden önce şehirlerde yaşayan özellikle gençlerin ve çocukların zeytin ağacını tanıması, zeytinin, yağın nasıl elde edildiğini, fabrikada nasıl sıkıldığını bilmesi, öğrenmesi bakımından önemli olduğunu anlattı.

Şehir hayatında çocukların topraktan, tarım ve doğadan uzak olduğunu kaydeden Çetin, "Yaşadıkları bölgede bu bölgeye kıymet veren ve bu bölgenin kalkınması için çok önemli bir tarım ürünü olan zeytini tanımaları, zeytinyağı nasıl çıkartılır bunu görmeleri, bu keyfi, bu zevki yaşamaları, öğrenmeleri gerekiyor." dedi.

Öğrenciler ise etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, organizasyonu düzenleyen yetkililere teşekkür etti.