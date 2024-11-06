Tokat'ta akademisyenler, eczacılar ile hastaları bir araya getiren mobil uygulama geliştirdi

Hastaların ilaç ya da medikal ürünlere ulaşırken karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak isteyen akademisyenler Doç. Dr. Murat Seyfi, Doç. Dr. Adem Yücel, Doç. Dr. Hıdır Polat, Araştırma Görevlisi Yasemin Boy, "sosyal inovasyon projesi" hazırladı.

Hastalar ile eczaneler arasında hızlı bir iletişim ağı kurmak için yola çıkan akademisyenler, "İlaç Bende" mobil uygulamasını geliştirdi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Seyfi, insanların ilaç ya da medikal ürün alırken pek çok sorunla karşılaşabildiklerini söyledi.

Kendi tecrübelerinden yola çıkarak uygulamayı geliştirdiklerini anlatan Seyfi, şunları kaydetti:

"İki yıl önce oğlumun yaşadığı problem yüzünden internetten bir medikal malzeme aldım. Bu ürün sahte çıktı. Çocuğum daha da rahatsızlandı. Bu sorunu nasıl çözebilirim, topluma nasıl faydalı olabilirim diye düşündüm. Yaptığım araştırmada birçok medikal ürünün sahte olduğunu gördüm. Eczacılar ile vatandaşların olduğu bir mobil uygulama geliştirme fikri aklıma geldi. Akademisyen arkadaşlarla uzun süre hastalarla, eczanelerle görüştük. Neler yapabiliriz diye araştırmalar yaptık. Sonuçta böyle bir uygulama yaptık."

"Bu uygulama bir satış kanalı değil, kesinlikle bir şey satılmıyor"

Uygulamayı iki yıl içinde geliştirdiklerini aktaran Seyfi, şöyle devam etti:

"Bu uygulama bir satış kanalı değil, kesinlikle bir şey satılmıyor. İçinde ticari bir şey yok. Hiç kimse ücret ödemiyor. Tamamen ücretsiz bir uygulama. Uygulama içerisindeki eczaneler gönüllü olarak çalışıyor. Gönüllü olarak hastalara bilgi veriyorlar. Gönüllü olarak ilaçların var olup olmadığını söylüyorlar. Bu uygulama ile insanlar sahte ürünlerden korunmuş oluyorlar. Hem de ihtiyacı olan ilaç ya da medikal ürün için kapı kapı dolaşmak yerine evlerinde oturdukları yerden mobil uygulama üzerinden sadece bir mesaj atarak eczacılara ulaşabiliyorlar. Burada eczacılar arasında bir ayrım yok. Bulundukları şehirdeki sisteme uyan tüm eczacılara sms ve bildirim gidiyor. Bununla kişi ilaçla ilgili bilgi almak isteyebilir, aradığı bir ilaç olabilir. Eczaneler ile ilgili hızlı bir etkileşim kurmuş oluyorlar."

"İlaç Bende" uygulamasının 6 aydan beri çalıştığını belirten Seyfi, "Sisteme Türkiye'deki 200 eczane kayıt oldu. Şu anda bu sistem içinde aktif yer alıyorlar. Sistemin yaklaşık 3 bin kullanıcısı bulunuyor." diye konuştu.

Doç. Dr. Seyfi, kullanıcı ve eczane sayısı arttıkça sistemin daha başarılı hale geleceğinin altını çizerek, "Eczacı arkadaşlarımız gerçekten hastalarımıza yardım etmek istiyorlar. İlaç bulmak gitgide zorlaşıyor. Büyükşehirlerde kişilerin 500 eczaneyi kapı kapı gezmesi imkansız hale geldi. Bu mobil uygulamayla kolayca bulunduğu şehirlerdeki eczanelerle iletişim kurabiliyorlar." ifadelerini kullandı.