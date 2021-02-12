Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ünye'de kumar oynayan 9 kişi yakalandı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Ordu'nun Ünye ilçesinde kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 9 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen polis, 9 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Söz konusu kişilere, uygulanacak cezanın Kaymakamlıkça belirleneceği belirtildi.
Son Haberler
- 13:23
- 13:09
- 13:10
- 13:31
- 12:50
Sıradaki Haber
Türk astronot nasıl seçilecek? Türk astronot seçiminde aranacak şartlar...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz