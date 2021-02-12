Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 11:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karaman'da bir belde ile köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karaman'da merkeze bağlı bir belde ile köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Alınan tedbirle ilgili olarak Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı belirtildi.
Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze bağlı Akçaşehir beldesi ile Lale köyünde yaşayan vatandaşlarda pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına karar verildiği kaydedildi.
Alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında ise adli ve idari cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Maske
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