Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada dengesini kaybedip düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Abdiağa köyünden Biga'ya gelen Emre M., motosikletiyle seyir halindeyken önüne köpek çıktı.
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Emre M., dengesini kaybedip motosikletten düşerek ağır yaralandı.
Emre M.'in motosikletindeki kuzeni Enes Ö. ise hafif yaralandı.
Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre M., buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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