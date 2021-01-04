Yancıkçı Şahin Mahallesi Eyüp Ağa Sokak'ta yürüyen 23 yaşındaki S.A.'nın elindeki cep telefonu, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

S.A'nın bağırarak çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eşkal doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.