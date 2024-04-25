Çok Bulutlu 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.04.2024 15:39

ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan Üniversiteler Ligi Karate Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de başladı.

ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı
[Fotograf: AA]

Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 52 üniversiteden 500'e yakın sporcu ve antrenör katılıyor.

Açılış seremonisinin ardından konuşan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, 91 branş içerisinde karatenin öncelikli olmayı hak ettiğini söyledi.

Günay, "2022 yılında en başarılı olduğumuz Dünya Şampiyonası'nda 7 altın madalya almıştık. Bu, bizim için çok büyük bir gurur kaynağı oldu. İnşallah bu yıl yapılacak Dünya Şampiyonası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu başarıyı daha da yukarı çekmek için çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ise üniversitelerin karatedeki başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonu sporcularımızın üniversitelerden de olması, geleceğin sporcularının karateye kazandırılmasına katkı verecektir. Karatecilerin üniversiteye, üniversitelerin de karatecilere ihtiyacı var. Akademik ve spor alanında başarılı olmanızdan mutluluk duyuyoruz. Türk sporuna da çok büyük katkı veriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de sporculara başarı diledi.

Şampiyona, yarın tamamlanacak.

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Hastalığında kullandığı ilikli kemik suyunu markaya dönüştürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Bektenov'u kabul etti
17:33
MİT istihbarat desteği verdi, DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı
17:11
"15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş" iddiasına yalanlama
17:03
Denizli'de 52 firari hükümlü yakalandı
17:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti
17:14
Ankara’da fabrika yangını
Çöl tozu İstanbul'da etkili oldu
Çöl tozu İstanbul'da etkili oldu
FOTO FOKUS
SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ