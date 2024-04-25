ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı

Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 52 üniversiteden 500'e yakın sporcu ve antrenör katılıyor.

Açılış seremonisinin ardından konuşan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, 91 branş içerisinde karatenin öncelikli olmayı hak ettiğini söyledi.

Günay, "2022 yılında en başarılı olduğumuz Dünya Şampiyonası'nda 7 altın madalya almıştık. Bu, bizim için çok büyük bir gurur kaynağı oldu. İnşallah bu yıl yapılacak Dünya Şampiyonası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu başarıyı daha da yukarı çekmek için çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ise üniversitelerin karatedeki başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonu sporcularımızın üniversitelerden de olması, geleceğin sporcularının karateye kazandırılmasına katkı verecektir. Karatecilerin üniversiteye, üniversitelerin de karatecilere ihtiyacı var. Akademik ve spor alanında başarılı olmanızdan mutluluk duyuyoruz. Türk sporuna da çok büyük katkı veriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de sporculara başarı diledi.

Şampiyona, yarın tamamlanacak.