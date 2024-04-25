Hastalığında kullandığı ilikli kemik suyunu markaya dönüştürdü

Evli ve bir çocuk annesi 54 yaşındaki Dilek Öztürk, 14 yıl önce yürüme güçlüğüne yol açan, kemiklerinde ve eklemlerindeki ağrılar nedeniyle doktora gitti.

Öztürk'e zor süreçte doktoru, ilaç ve fizik tedavinin yanı sıra zayıflayan kemik ve eklemlerini güçlendirmek için ilikli kemik suyu tüketmesini tavsiye etti.

Evinin mutfağında büyükbaş hayvan kemiklerini kaynatarak suyunu iliğiyle beraber içen ve yemeklere katan Öztürk, bunun faydasını fazlasıyla gördü. Çevresindeki aynı rahatsızlığı olan yakınlarına da yapmaya başladı.

Öztürk, taleplere yetişemeyince tenceresini büyüttü, eşinin desteğini alarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yönlendirmeleriyle markasını oluşturdu.

Atölyesini kuran Öztürk, Türk Patent ve Marka Kurumunca marka tescil belgesi almaya hak kazandı.

Sosyal medya hesabından ve telefonla sipariş alan girişimci, ürününü dondurulmuş paketlerde Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine gönderiyor.

"Bir danadan sadece 4 kilogram çıkan kaval kemiğini kullanıyorum"

Dilek Öztürk, 9 yıl süren rahatsızlığını ilaç ve fizik tedaviyle atlattığını söyledi.

Hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan Öztürk, "Normalde 15 dakika bile yürüyemiyor, yanımda kim varsa ondan destek alıyordum hatta evimin alt katında yaşamaya başlamıştım. Merdiven inip çıkamıyordum. Kemik suyuna doktorumun tavsiyesiyle başladım. Rahatsızlıklarımdan tamamen kurtuldum." dedi.

Eşinin, bunu iş fikrine dönüştürmeyi teklif ettiğini söyleyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu işe gireli yaklaşık 4 yıl oldu. Önceleri 5 litrelik tencerelerde kemik kaynatıyordum. Ardından 7, 9, 17 litre derken son olarak 50 litrelik kazanlarda üretiyorum. Çok güzel bir duygu. Ben bile inanamıyorum. Nereden nereye geldim, gerçekten inanamıyorum. Aldığım dualar beni çok motive ediyor. Çok uzaklarda hiç tanımadığım ablalarım, teyzelerim, ağabeylerim, amcalarım var. Şırnak, Şanlıurfa gibi çok uzak bölgelerden o kadar çok dua alıyorum ki... Bu işe başladıktan sonra saat 07.00'de kalkıyorum, gece geç saatlere kadar çalışıyorum. Gerçekten müthiş enerji veriyor. Piyasadaki kemik sularıyla bir değil. Bir danadan sadece 4 kilogram çıkan kaval kemiğini kullanıyorum. "

"İlikli kemik suyu tüketen çocuklarımızda bağışıklık sistemi daha güçlü oluyor"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Alkın Melikoğlu ise ilikli kemik suyunun özellikle çocuklar için faydalarının saymakla bitmediğini belirtti.

Bağırsak florasını düzenleyen, dengeleyen kemik suyunun alerjik hastalık riskini azalttığını bildiren Melikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaliteli ilikli kemik suyu tüketen çocuklarımızda bağışıklık sistemi daha güçlü oluyor. Özellikle ilikli kemik suyunda bizim çok değerli olarak bildiğimiz aminoasitler boy uzamasında oldukça faydalı. O yüzden büyüme gelişimi evresinde dengeli ve düzenli beslenmeye mutlaka dahil edilmesi gerekiyor. Yetişkinlerde de saymakla bitmeyen faydaları vardır. Özellikle kadınların güzellik ve gençlik sırrı olan kolajen, ilikli kemik suyunda bol miktarda var. Kolajeni kozmetik sektörü ham madde olarak kullanıyor. O yüzden ilikli kemik suyu tüketimi kadınlar için çok önemli. Obezite cerrahisi sonrası beslenmede özellikle yüksek aminoasit içerikli beslenme için ilikli kemik suyu önerilebiliyor. Diyet yapanlar, kontrollü kilo verenlerde ilikli kemik suyu tok tuttuğu için diyetisyenlerin de tercih sebebi oluyor."

İlikli kemik suyu kullanacak olanlara hijyen kurallarına uygun üretilmiş, ruhsat, sertifika ve bakanlık onayı almış ürünleri tercih etmeleri uyarısında bulunan Melikoğlu, kolesterol düzeyi yüksek çıkan, kalp damar rahatsızlığı bulunanların tüketimde daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.