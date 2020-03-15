Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgulanarak, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır." denildi.

Açıklamada, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Ankara'daki yurtların isimleri ve kapasiteleri şöyle:

Şehit Özel Harekat: 2064

Milli İrade: 1880

Gölbaşı: 1448

Toplam: 5392

Konya'daki yurtların isimleri ve kapasiteleri şöyle:

Tahir Büyükkörükçü: 2228

Kutalmışoğlu: 2710

Toplam: 4938