Çakmak Mahallesi'nde bir aile, otizmli kızları Melek'in polisleri çok sevdiğini ve onları görmeyi istediğini emniyete bildirdi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de aileyi ziyaret edip Melek'e sürpriz yaptı ve tatlı ikramında bulundu. Evlerinin kapısında polisleri görünce sevinen Melek, polis ekiplerini selam vererek karşıladı.

Aile üyelerinin teşekkür ettiği polisler, daha sonra evden ayrıldı.