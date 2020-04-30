Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de yerel gazetenin ofisini kurşunladıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'deki bir yerel gazetenin ofisini kurşunladıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'ndeki bir yerel gazete ofisinin kurşunlandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yürütülen çalışma sonucu ekipler, İstanbul ve Kocaeli'de düzenledikleri operasyonla 6 kişiyi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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