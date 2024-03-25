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Güncel
AA 25.03.2024 10:25

Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Karaman'da başladı

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyetleri içinde yer alan Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası Karaman'da başladı.

Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Karaman'da başladı
[Fotograf: AA]

Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 19 ilden 220 sporcu mücadele ediyor.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Karaman'da başladı

Şampiyonaya ilginin yüksek olduğunu belirten Karadeniz, katılım gösteren sporcu, antrenör ve hakemlere başarı diledi.

Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Karaman'da başladı

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Koordinatörü Muammer Maden ise şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyon, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

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