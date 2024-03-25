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Güncel
AA 25.03.2024 10:17

İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı.

İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı
[Fotograf: AA]

Şampiyonada erkeklerde 10, kadınlarda da 6 takım mücadele ediyor.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdür'ü Coşkun Güven, yaklaşık 3 yıldır farklı branşlardaki organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını vurguladı.

Maçların 5 gün boyunca Yenimahalle ile Yenişehir spor salonlarında yapılacağını söyleyen Güven, "10 erkek ve 6 kadın takımı Karabük'e geldi. Yaklaşık 200 sporcumuz, antrenörümüz ve idarecimizi 5 gün boyunca ilimizde misafir edeceğiz. Sporcularımızı milli takım antrenörlerimiz izliyor. Burada belirlenecek sporcular milli takıma seçilecekler, ülkemizi yurt dışında temsil edecekler" dedi.

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenör'ü Osman Çarkcı da 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nı geçen yıl Karabük'te yaptıklarını hatırlattı.

İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

Çarkcı, "Burada çok güzel karşılanıyoruz. Kulüplerin katılımı da çok iyi. Çok da mutlular" dedi.

Şampiyon'a 29 Mart'ta sona erecek.

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