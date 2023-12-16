Ulaş Gölü sessizliğe büründü

İlçe merkezinde bulunan göldeki tesisin işletmecisi Kemal Aslan, özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde piknikçilerin, olta meraklıların, yurt dışından gelen gurbetçilerin uğrak yeri olan göl çevresinin, kış mevsimiyle adeta sessizliğe büründüğünü söyledi.

Havaların soğumasıyla göl kıyısındaki piknik alanları ve kameriyelerin boş kaldığını ifade eden Aslan, "Havaların soğumasıyla Ulaş Gölü'nü mesken edinen göçmen kuşlar da gölü terk etti. Gölde az sayıda sakarmeke ve birkaç çeşit yaban kuşu kaldı. Gölün yüzeyi buz tutarsa diğer yaban kuşları da gider" dedi.