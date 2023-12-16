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Güncel
AA 16.12.2023 11:03

Giresun'daki Zeytinlik Konağı marka tescili aldı

Giresun'da tarihi Zeytinlik Konağı, marka tescili aldı.

Giresun'daki Zeytinlik Konağı marka tescili aldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli bünyesinde hizmet sunulan "Zeytinlik Konağı" için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan marka tescili alındığı belirtildi.

Kentin gözde tarihi bir mekanı olan Zeytinlik Konağı'nın butik otel, kafe ve restoran hizmeti verdiği aktarılan açıklamada, tescil ile Giresun turizmine önemli bir marka kazandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, kaliteli bir hizmet sunulan konağın farklı dokusuyla kentin turizmine ayrı bir değer kattığını vurguladı.

Zeytinlik Konağı markasının tescillenmesinin, aynı zamanda lisenin fiziki mekanlarının ve nitelikli insan kaynağı olarak geldiği noktanın da göstergesi olduğunun altını çizen Tosunoğlu, tescil sürecinde destek olan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'ye teşekkür etti, yönetici, personel ve öğrencileri kutladı.

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