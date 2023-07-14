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Güncel
TRT Haber 14.07.2023 10:49

Ücretli çalışan sayısı arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artış gösterdi.

Ücretli çalışan sayısı arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 308 bin 991 kişi iken, 2023 yılı Mayıs ayında 14 milyon 881 bin 757 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Mayısta ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,4, inşaat sektöründe yüzde 13,0 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,0 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Mayısta ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 arttı.
 

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