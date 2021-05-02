Belediyeden yapılan açıklamaya göre ilçede, çarşı tarafından birinci derece ihtiyaç sahibi olan ve takibi yapılan ailelerin bakkallara olan borçları, Tuzla Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Yavuz Atagün ile yönetim kurulundan oluşan bir ekip tarafından ödendi. Borçları kapatılan aileler, ramazan ayı süresince bakkallardan ücret ödemeden ekmek alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ramazan ayındaki tam kapanma sürecinde 24 saat boyunca sıcak yemek vermek üzere hazırlık yaptıklarını belirtti.

Muhtaç vatandaşların sürekli yanlarında olacaklarını kaydeden Yazıcı, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla oluşan Vefa grupları koordinasyonunda 365 gün yapmış olduğumuz bu yardım organizasyonunu daha da artırarak yapıyoruz. Özellikle de ramazan ayı dolayısıyla ecdadın bir adeti olarak günümüze kadar gelen bakkal defterlerini, borç defterlerini, sanayici iş adamlarımızın destekleri ile kapatıyoruz. Ramazan ayı paylaşma ayıdır.'' ifadelerini kullandı.

Tuzla Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Atagün ise tam kapanmanın olduğu bu dönemde iyilik hareketiyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmanın mutluluk verdiğini belirtti.

Bu tür yardımların gizli yapılması gereken işler olduğunu aktaran Atagün, "Şu ana kadar yapılan işleri gizli yapmaya çalıştık ancak bazen yardımları, daha büyük iş adamlarına teşvik olsun diye insanlara göstererek, yapmanın da faydası olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.