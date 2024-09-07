Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar uzun göçe hazırlanıyor

Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan Tuz Gölü'nün güneyinde, 4 ay önce kuluçkadan çıkan flamingolar, bu ay itibarıyla göç kafilesine katılacak.

Bembeyaz gölün üzerinde renk cümbüşü oluşturan flamingolar, sıcak ülkelere göç etmeye başlayacak.

Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, Tuz Gölü'nün misafirleri olan flamingoların uzun göç için hazır hale geldiklerini söyledi.

Tuz Gölü'nün, dünyanın en büyük flamingo üreme alanlarından biri olduğunu hatırlatan Tunç, şöyle devam etti:

"Artık misafirlerimizi uğurlamanın vakti geldi. Eylül ayı itibarıyla flamingolar Tuz Gölü'nden uzaklaşıp daha sıcak alanlara gitmek için göçe başlayacak. Tuz Gölü'nde üreyen flamingoların bir kısmı kışı Gediz Deltası'nda geçiriyor bir kısmı da Gediz Deltası'ndan daha sıcak alanlara hareket edecek. Sonrasında mart, nisan gibi tekrar onlarla buluşmayı arzuluyoruz.

Flamingolar, Tuz Gölü'ne gelmeden önce Gediz Deltası'nda konaklar ve havalar ısınmaya başladığında bir kısım koloni orada kalırken çoğunluğu Tuz Gölü'ne gelerek kuluçkaya yatar. Flamingo yavrularının çoğu uçuş egzersizlerini tamamladı ve eylül ayı itibarıyla Gediz Deltası'na doğru hareket edecekler. Oradan da sıcak ülkelere kanat çırpacaklar. Kuluçkadan geç çıkan yavrular için beslenme ve egzersiz uçuşları devam ediyor. Onlar da eğitimini tamamladıktan sonra göç edecek."

"Yavru verimi beklenenden iyi oldu"

Tunç, son iki yıldır yağışların az olduğunu ve kuraklığın da etkisiyle suların çekildiğini ifade etti.

Flamingo ölümlerine zayıf ve cılız olanlarda rastlandığı anlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Tuz Gölü'nde sular her sene olduğu gibi bu sene de çekildi. Buna rağmen yavru verimi beklenenden iyi oldu. Bu sene ufak tefek ölümler oldu ama bu ölümler doğal süreçten kaynaklı, zayıf ve cılız yavrularımızı kaybettik. Bu bölge için tarım politikasında az su tüketen ürünlerin ekilmesi, Tuz Gölü havzasında sulak alanların çoğalması demektir. Böyle flamingolardaki üreme sayısı da artmış olacaktır."