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Güncel
İHA 25.04.2024 13:34

Tütün ambarı Denizli'de fideler toprakla buluştu

Denizli'de havaların ısınmasıyla birlikte, yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan tütünün dikim sezonu açıldı.

Tütün ambarı Denizli'de fideler toprakla buluştu
[Fotograf: İHA]

Denizli'de havaların ısınmasıyla, yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan tütün fidelerinin dikim sezonu açıldı. Sera altından toplanan tütün fideleri, 2 ay sonra hasat edilip kapalı seralarda kurutmaya alınacak.

Denizli'de tütün üreten çiftçiler, Şubat ayında yetiştirmeye başladığı fideleri 'ocak' adı verdikleri örtü altından çıkarmaya başladı.

Tütün yetiştiricilerinin yoğun olduğu Kale, Beyağaç, Tavas, Güney, Buldan ve Çal ilçelerinde işçiler traktördeki makine yardımıyla tarlalara fideleri yerleştiriyor.

Tütün ambarı Denizli'de fideler toprakla buluştu

Tütün fideleri için toplam 8 ay vakit harcanıyor

Tütün üreticisi ve mevsimlik işçi olarak çalışan kadınlar, tütün fidelerinin yetişmesi için Ekim ayında tarlanın temizlendiğini ardından Şubat ayında ise tohumların ekildiğini anlattı. Tütün fideleri için toplam 8 ay vakit harcandığını söyleyen işçilerden Hatice Arlık, “Sabah saat 7'de geliyoruz, akşama kadar tütünümüzü dikiyoruz" dedi.

İşçi kadınlardan Zümra Arlık, "Fideleri tarladan aldıktan sonra traktör ile açılan toprağa makine yardımıyla fideleri yerleştirerek toprağa dikiyoruz. Bu şekilde akşama kadar devam eder. 2 ay içerisinde bu işlemlerimiz bitiyor ve tütünlerimizi hasat etmeye Haziran ayında başlıyoruz” diye konuştu.

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