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Güncel
İHA 25.04.2024 13:07

Şırnaklı çocuklar Gazzeli çocukları resmetti

Şırnak’ta, İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla resim sergisi açıldı.

Şırnaklı çocuklar Gazzeli çocukları resmetti
[Fotograf: İHA]

Filistin'de yaşanan katliamı anlatmak amacıyla Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda "Gazze’de Çocuk Olmak" resim sergisi düzenlendi.

İl geneli düzenlenen ve 72 eserin bulunduğu sergide, öğrenciler Gazzeli çocukların dramlarını resimlerine aktardı. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın konu ile ilgili şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi Gazze’de insanlık dramı yaşanıyor. Bir soykırım yaşanıyor. Ve biz insanlar zamanla bunu unutabiliyoruz. Duyarsız hale gelebiliyoruz. Bizde Şırnak İl Milli Eğitim olarak Gazze’de yaşanan bu cinayetleri, insanlığa karşı yaşanan bu soykırımı, unutulamaması için, gündemde tutulası için bir resim yarışması düzenledik. Savaşlarda en çok mağdur olanlar çocuklardır. Çocuklarımızın Gazze’de yaşananlara duyarlılığını artırmak için, gelecek yıllarda bu olayın unutulmaması için, çocuklarımızın zihinlerinde iz bırakması için böyle bir yarışma düzenledik."

Şırnaklı çocuklar Gazzeli çocukları resmetti

"Gazze'de çocuk olmak çocukluğunu yaşamadan ölmektir"

Aydın, amaçlarının öğrencilerin yeteneklerini yarıştırmak değil Gazze’de yaşanan insanlık dramını gündemde tutmak olduğunu söyledi.

Resim yarışmasında birinci olan Silopi Fen Lisesi öğrencisi Yasemin Birlik de, “Resme başlamadan önce Gazze’de çocuk olmak nedir, nasıldır diye düşündüm. Çocukken bir anda büyümek, çocukluğunu yaşamadan ölmektir, Gazze’de çocuk olmak. Ailesini, evini, yolunu, en önemlisi de çaresizliğini kaybetmektir. Ben de bunu anlatmak istedim resmimde” diye konuştu.

Gün boyu açık olan resim sergisine Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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