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Güncel
AA 29.05.2023 11:16

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, İscehisar'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde ilgi gördü.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, İscehisar'da tanıtıldı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in makam aracı olan Togg, ilçe pazaryerine getirildi.

Vatandaşlar, Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi, yetkililerden araç hakkında bilgi aldı.

Zeybek'in yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ve siyasi parti temsilcileri, vatandaşların yerli otomobil sevincine ortak oldu.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, İscehisar'da tanıtıldı

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "Bu tarihi ana tanıklık eden tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Yerli ve milli otomobil Togg, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Yüzyılı'nda hep birlikte yürüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi​​​​​​​.

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