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Güncel
İHA 29.05.2023 10:11

Aydın’da Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri seçimde görev başındaydı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri 156 vatandaşı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanması için sandığa götürdü.

Aydın’da Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri seçimde görev başındaydı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2. Tur Cumhurbaşkanı Seçiminde; İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından il genelinde evde sağlık hizmeti alan, hasta, engelli ve sağlık tesislerimizde tedavileri süren toplam 156 vatandaşımız, Evde Sağlık Hizmetleri araçlarımız ve Acil Sağlık Hizmetleri ambulanslarımız ile seçim merkezlerine nakilleri sağlandı.

Evde sağlık hizmetlerinin 25 ekip 61 personel ve 28 araç ile seçim sürecinde hizmet verdiğini ifade eden İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, vatandaşların demokratik haklarını kullanmalarının ardından ikametlerine ve sağlık tesislerimize geri götürüldüğünü belirterek fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerini ifade etti” denildi.

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