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Güncel
İHA 29.05.2023 10:00

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, Necati Kalaycıoğlu Caddesi Bozkır Kavşağında meydana geldi.

T.U. idaresindeki otomobil ile aynı yöne seyir halindeki K.K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Y.F.Ö., M.K., Y.E.U., B.K. ve A.U. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Yaralılardan sağlık durumu ciddi olan K.K. ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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