Hafif Sağanak Yağışlı 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.05.2023 09:51

Çubuk'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

Çubuk'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı

AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığının önünde toplanan vatandaşlar, parti ve Türk bayrakları taşıyarak çalınan seçim şarkılarına eşlik etti. Kentin birçok noktasında da vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlamalara katıldı.

Kutlamalar nedeniyle Ankara Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde yoğun trafik oluştu.

Kutlamalarda vatandaşlara seslenen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, vatandaşın verdiği kararla tarih yazdığını söyledi.

"Teröre ve teröriste destek verenleri bu millet güldürmedi"

Çubuk'un ve Türkiye'nin yeni bir tarih yazdığını vurgulayan Başkan Demirbaş, "Bugün Türkiye Yüzyılı yazıldı. İnşallah sizlerin duasıyla Türkiye Yüzyılı'nda her şey milli ve yerli olarak üretilmeye devam edecek. Hepinize duasından ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün bayram günümüz. Teröre ve teröriste destek verenleri bu millet güldürmedi. Türkiye'yi ipotek altına almaya çalışanlara, dışarıdan para getireceğim diyenlere, ülkenin kaynaklarını ipotek altına almaya çalışanlara sizler müsaade etmediniz. Allah razı olsun hepinizden" diye konuştu.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
Yağmurların ardından vatandaşlar mantar topluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:20
Türk dünyasının gözü Türkiye'deki seçimlerdeydi
11:15
Filipinler’de Mawar Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
11:10
Sayıştay'ın 161. kuruluş yıl dönümü
11:07
Tokat'ta dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
10:54
2023-DGS başvuruları başladı
10:56
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
İstanbul'un fethinin 570. yılı kutlanıyor
İstanbul'un fethinin 570. yılı kutlanıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ