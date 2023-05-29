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Güncel
AA 29.05.2023 09:22

İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Bahar Mahallesi 2904. Sokak'ta Ramazan Y. ile kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y., göğsünden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ramazan Y., sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ramazan Y., müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

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