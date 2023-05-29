Bursa’da kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı

Hakan Gülmez idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, aynı yönde seyir halindeki Hüseyin K. yönetimindeki servis aracına arkadan çarparak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan, yolcu bulunmayan minibüsün sürücüsü Gülmez, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan araç parçalarının yola saçılması nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandı.