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Güncel
AA 29.05.2023 07:39

Bursa’da kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 2 servis aracının çarpıştığı kazada, devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Bursa’da kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Hakan Gülmez idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, aynı yönde seyir halindeki Hüseyin K. yönetimindeki servis aracına arkadan çarparak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, yolcu bulunmayan minibüsün sürücüsü Gülmez, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan araç parçalarının yola saçılması nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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