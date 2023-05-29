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Güncel
DHA 29.05.2023 06:54

Siirt'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 17 yaşındaki T.Y., yaralandı.

Siirt'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tuzkuyusu köyünde dün akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mehmet Çelik ve T.Y., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mehmet Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çelik’in cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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