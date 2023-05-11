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Güncel
AA 11.05.2023 15:08

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Edirne'de tanıtıldı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, "Anadolu kırmızısı" rengindeki araçla ilk önce, temsili askerlik yemini eden ve kına yakılan engelli çocuklarla Mehter Marşı eşliğinde şehir turu attı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Edirne'de tanıtıldı

Daha sonra Togg, Selimiye Meydanı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu. Yerli otomobil Togg'u yakından incelemeye çalışan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık, burada yaptığı açıklamada, bugün Edirne için özel bir gün olduğunu, Togg'un Edirnelilerle tanıştığını belirtti.

Selimiye'nin gölgesinde günümüz teknolojilerinin ulaştığı en üst seviyelerden biri olan yerli ve milli teknoloji araca vatandaşların çok büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Kırbıyık, "Tüm Edirneli vatandaşlar aracı burada görebilirler. Sabah biz Keşan ilçesine giderken kullandık ve ne kadar üstün bir teknolojiye sahip olduğunu gördük. Gerek motor gücü gerek sahip olduğu donanımlar hepimiz açısından bir gurur vesilesi oldu" dedi.

Türk milletinin gerçek anlamda bir işi istediği zaman o hedef doğrultusunda başaramayacağı bir şey olmadığını anlatan Kırbıyık, bunu İHA'larda SİHA'larda, yerli ve milli diğer teknolojilerin üretiminde gördüklerini söyledi.

Kırbıyık, gün geçtikçe Edirne ve caddelerinde Togg sayısının arttığını göreceklerini, yakın zamanda kamu araçları olarak da kullanmaya başlayacaklarını belirtti.

"Edirne kırmızısı" renginin de Toog'a çok yakışacağını anlatan Vali Kırbıyık, araç modelleri ve çeşitleri arttıkça renk skalasının da değişeceğini sözlerine ekledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Togg'un dünya standartlarının üzerinde bir otomobil olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Edirne'de tanıtıldı



"Bu hayali gerçekleştirmek de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu"

Togg aracını daha önce test imkanı bulduğunu anımsatan Aksal, Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin Edirnelilerle buluşmasının mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Yakın zamanda Togg'un cadde ve sokaklarda olacağını aktaran Aksal, "Yerli otomobil ülkemizin 60 yıllık hayaliydi. Birçok hayali gerçekleştirmekte olduğu gibi bu hayali gerçekleştirmek de Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'ye nasip oldu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini Edirnelilerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Edirne'miz için tarihi bir gün. Büyük bir gurur. Edirne'nin tarihi atmosferine modern teknolojiyle birlikte sunulan Togg, gerçekten çok güzel. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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