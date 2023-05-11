Almanya’dan gelip Kelkit dönerine doyamadılar

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde kekik kokulu yaylalarda yetişen hayvanların etinden elde edilen ve herhangi bir sos kullanılmadan pişirilen dünyaca ünlü Kelkit Döneri, yerli olduğu kadar yabancıların da ilgisini çekiyor.



Almanya’dan bisikletiyle başladığı dünya turunu sürdüren Daniel Grosshans da bu lezzeti deneyip ardından arkadaşlarını da çağırıp onaylayanlardan birisi oldu. Bisikletiyle geldiği 24.ülkesi olan Türkiye’de tavsiye üzerine Kelkit ilçesine gelen Grosshans’ın yolu ilçenin en eski lokantalarının başında gelen 53 yıllık Asım Baba lokantasının sahibi Yusuf Mutlu ile kesişti. Burada yediği Kelkit Döneriyle ilgili bir de tanıtım filmi çekip sosyal medyada paylaşan Grosshans, Trabzon’a gittikten sonra videoyu görüp merak eden arkadaşları Almanya’dan gelince döner yemek için bir kez daha Kelkit’e dönmek zorunda kaldı.



"Bu tadı gerçekten damağımda hissediyorum"



Almanya’dan tatil için Türkiye’ye gelen arkadaşları Johannes Mahr ve Tom La Van da Kelkit dönerinin tadına bakıp tam puan verdi. Grosshans paylaştığı videoda yediği dönerin lezzetinin damağında oluşturduğu hazzı “Bu et mera ve otlakta yayılan mutlu sığırlardan elde edilmiştir. Bu tadı gerçekten damağımda hissediyorum. Ayrıca bir sos veya başka hiçbirşey yok. Yalnızca gerçek et ve yanında biraz salata. İnsan mutlu sığırın tadını damağında hissediyor” sözleriyle anlattı.



Paylaşımında “Hayatımda yediğim en güzel döner kebaptı” sözleriyle yaşadığı mutluluğu ifade eden Daniel Grosshans, işletmeci Yusuf Mutlu’ya da hem ilgisinden hem de depremin ardından 1 ay boyunca depremzedeler için bölgede yemek pişirdiği için teşekkür etti.



"Kelkit döneri hem ülke de hem ülke dışında biliniyor"



Asım Baba Lokantası’nın 1970 yılından beri hizmet verdiğini ve merhum babalarından aldıkları emaneti yaşattıklarını kaydeden lokanta sahibi Yusuf Mutlu ise süreci şu sözlerle anlattı:



“Grosshans ilçeye gelince bizi buldu. Almanya’da bir hemşehrimiz Kelkit dönerini methedince merak etti. Hoşuna gidince dünya turuna Kelkit’i de ekledi. Gelip yediğinde çok beğendi. Videosunu da çekip yayınladı ve Almanya’da da haber oldu. Videoları izleyen Gürcistan’dan gelen bir grup ta buraya uğrayacak. Biz elimizden geldikçe burada hem Gümüşhanemizin hem Kelkitimizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Daha önce de turlar yemek için gelirlerdi. Şimdi tek yön ve park sorunu nedeniyle daha tur girmiyor. Kelkit döneri hem ülke de hem ülke dışında biliniyor”