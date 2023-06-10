Çok Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 10.06.2023 17:14

Türkiye’nin ilk karabuğday işleme fabrikasına sahip Gümüşhane’de buğday ekim sezonu başladı

Gümüşhane’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Glütensiz Yaşam İçin Karabuğday Projesi" kapsamında üreticilere karabuğday tohumu dağıtımı yapılarak ekimlere başlandı.

Türkiye’nin ilk karabuğday işleme fabrikasına sahip Gümüşhane’de buğday ekim sezonu başladı

Türkiye’nin ilk glütensiz un kaynağı karabuğday işleme fabrikasına sahip olan Gümüşhane’de “Glutensiz Yaşam İçin Karabuğday Projesi` kapsamında birinci etap olan Köse, Kelkit ve Şiran ilçelerinde üreticilere yüzde 70 hibeli 7 bin 675 kilogram sertifikalı karabuğday tohumu dağıtımın yapılarak bin 23 dekar alanda ekimleri gerçekleştirildi.

Türkiye’nin ilk karabuğday işleme fabrikasına sahip Gümüşhane’de buğday ekim sezonu başladı



Son dönemde glütensiz besin kaynaklarına artan rağbet ve çölyak hastalarının aradığı ürün olmasının yanında ballı bir bitki olması nedeniyle arıcılığa da katkı sağlayan karabuğday, hayvan beslemede yem olarak, tıbbi bitki olarak, yeşil gübre ve toprak düzenleyicisi olarak da kullanılabiliyor. Özellikle içeriğinde B vitamini, magnezyum ve lif bulunmasının yanında yüksek düzeyde protein, antioksidan bulunan ve glüten içermediğinden çölyak hastaları ve glütensiz beslenenler için en iyi alternatiflerden olan 'karabuğday' diğer buğday çeşitlerinin aksine çiçekli ve ballı bir bitki olması nedeniyle arıcılık için de ciddi bir nektar kaynağı olmaya başladı. 

ETİKETLER
Gümüşhane
Sıradaki Haber
Kayseri'de inşaat halindeki 12 katlı binanın dış cephe yalıtım malzemeleri yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:34
Sivas'ı sel vurdu: Tarım arazileri zarar gördü, iş yerlerini su bastı
18:28
Van’da terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
18:26
Rusya'nın Ukrayna'ya ait Leopard tanklarını vurduğu anlar
17:54
Rusya’da gönüllü savaşçıların Rus ordusuyla sözleşme imzalamasına imkan verildi
17:52
Rus ordusu Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 27 yaralı
17:43
Fransa'da bıçaklı saldırının şüphelisi "cinayete teşebbüs"ten tutuklu yargılanacak
Kırklareli'nde jeotermal su kaynaklarıyla üretilen domatesin ihracatına başlandı
Kırklareli'nde jeotermal su kaynaklarıyla üretilen domatesin ihracatına başlandı
FOTO FOKUS
Rusya'nın Ukrayna'ya ait Leopard tanklarını vurduğu anlar
Rusya'nın Ukrayna'ya ait Leopard tanklarını vurduğu anlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ