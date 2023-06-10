Türkiye’nin ilk karabuğday işleme fabrikasına sahip Gümüşhane’de buğday ekim sezonu başladı

Türkiye’nin ilk glütensiz un kaynağı karabuğday işleme fabrikasına sahip olan Gümüşhane’de “Glutensiz Yaşam İçin Karabuğday Projesi` kapsamında birinci etap olan Köse, Kelkit ve Şiran ilçelerinde üreticilere yüzde 70 hibeli 7 bin 675 kilogram sertifikalı karabuğday tohumu dağıtımın yapılarak bin 23 dekar alanda ekimleri gerçekleştirildi.





Son dönemde glütensiz besin kaynaklarına artan rağbet ve çölyak hastalarının aradığı ürün olmasının yanında ballı bir bitki olması nedeniyle arıcılığa da katkı sağlayan karabuğday, hayvan beslemede yem olarak, tıbbi bitki olarak, yeşil gübre ve toprak düzenleyicisi olarak da kullanılabiliyor. Özellikle içeriğinde B vitamini, magnezyum ve lif bulunmasının yanında yüksek düzeyde protein, antioksidan bulunan ve glüten içermediğinden çölyak hastaları ve glütensiz beslenenler için en iyi alternatiflerden olan 'karabuğday' diğer buğday çeşitlerinin aksine çiçekli ve ballı bir bitki olması nedeniyle arıcılık için de ciddi bir nektar kaynağı olmaya başladı.