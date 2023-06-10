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Güncel
İHA 10.06.2023 17:04

Aksaray’da otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Aksaray’da otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü yaralandı.

Aksaray’da otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Kaza, Meydan Mahallesi 960. Sokakta meydana geldi.

H.K. idaresindeki otomobil, bisikletiyle karşı yöne geçmek isteyen T.K.’nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan bisiklet sürücü T.K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan bisiklet sürücüsü T.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla soruşturma başlattı. 

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