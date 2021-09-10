Deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, 31 yıl sonra 5 farklı yenilgiyle sahadan çıktı.

A Milli Futbol Takımı 31 yıl sonra bir maçı 5 farklı kaybetti.

Türkiye, 17 Ekim 1990'da İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini 5-0 kaybetmişti.

Milller üçüncü sıraya geriledi

Bu maça 11 puanla grup lideri olarak çıkan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya geriledi.

Gruptaki yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Hollanda ise 13 puan ve averajla Norveç'in önünde liderliğe yükseldi.

Türkiye, gruptaki yedinci karşılaşmasını 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç ile oynayacak. Hollanda ise aynı gün Letonya'ya konuk olacak.

Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile G Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekibin kalan maçları şu şekilde:

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye