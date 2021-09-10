Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri fikstürü... A Milli Takım'ın kalan maçları...
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın grupta 4 maçı kaldı. Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası kalan maçları...
Deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, 31 yıl sonra 5 farklı yenilgiyle sahadan çıktı.
A Milli Futbol Takımı 31 yıl sonra bir maçı 5 farklı kaybetti.
Türkiye, 17 Ekim 1990'da İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini 5-0 kaybetmişti.
Bu maça 11 puanla grup lideri olarak çıkan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya geriledi.
Gruptaki yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Hollanda ise 13 puan ve averajla Norveç'in önünde liderliğe yükseldi.
Türkiye, gruptaki yedinci karşılaşmasını 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç ile oynayacak. Hollanda ise aynı gün Letonya'ya konuk olacak.
Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile G Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekibin kalan maçları şu şekilde:
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye
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