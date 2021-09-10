Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak alkol imal ve satışına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Gebze ilçesinde M.Ç'ye ait iş yerinde kaçak etil alkol bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, adrese düzenlenen operasyonda 700 litre sahte etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.