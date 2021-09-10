Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de sahte içki operasyonunda 700 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 700 litre etil alkole el konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak alkol imal ve satışına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Gebze ilçesinde M.Ç'ye ait iş yerinde kaçak etil alkol bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, adrese düzenlenen operasyonda 700 litre sahte etil alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli
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