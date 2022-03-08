Günlük bazda dün 912 bin 10 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 359 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 258 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 607 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.