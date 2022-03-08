Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da otomobilde uyuşturucu saklayan 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobilin motor kısmına sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adıyaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları bir otomobili durdurarak arama yaptı.
Motor kısmına gizlenmiş 439 gram sentetik uyuşturucu ile 1,35 gram toz esrar ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ile E.Ç. tutuklandı, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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