Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanan, nakleden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda durdurulan bir araçta ve sürücü E.A. üzerinde yapılan aramada, 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Bilecik Uyuşturucu Narkotik
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