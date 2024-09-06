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Güncel
AA 06.09.2024 09:22

Türkiye Kadınlar Hafızlık Yarışması'nın birincisi Sorgun'dan

Diyanet İşleri Başkanlığınca Bolu Müftlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kadınlar Hafızlık Yarışması'nda Yozgat'ın Sorgun ilçesinden Emine Bolat birinci oldu.

Türkiye Kadınlar Hafızlık Yarışması'nın birincisi Sorgun'dan

Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, Bolat'ın başarısının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Yarışma kapsamında daha önce 8 bölge birincilerinin belirlendiğini aktaran Yaykın, "İlçemiz Hz. Aişe Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu öğreticisi Emine Bolat hocamız, İç Anadolu Bölge birincisi olarak finallerde yarışmaya hak kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığımızca Bolu İl Müftülüğü Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Kadınlar Hafızlık Yarışması finalinde 8 bölge birincisi arasında büyük bir başarı göstererek Türkiye birincisi olmuştur. Sorgun Müftülüğü olarak kendisini başarısından dolayı tebrik ediyoruz" diye konuştu.​​​​​​​

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