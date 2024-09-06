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Güncel
AA 06.09.2024 00:32

Yalova'da şehir mezarlığında izinsiz kazı yapan şüpheli yakalandı

Yalova Belediyesi Şehir Mezarlığında izinsiz kazı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Yalova'da şehir mezarlığında izinsiz kazı yapan şüpheli yakalandı

Mezarlık görevlileri, bir kişinin kazı yaptığını görerek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bir mezarın yanında yaklaşık bir metre derinliğinde çukur kazan şüphelinin, E.A. olduğunu belirledi.

Mezarlığa bir araçla geldiği anlaşılan ve kazıda kullandığı aletlere el konulan E.A, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kazıyı define aramak amacıyla yaptığı iddia edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şehir mezarlığında yaklaşık 3 ay önce ve geçen ay da izinsiz kazı yapıldığı, her iki olayda gözaltına alınan 6 zanlının ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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