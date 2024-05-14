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Güncel
AA 14.05.2024 20:37

Tunceli'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Tunceli'de sosyal medya üzerinden "kolay para kazanma ve yatırım vaadiyle" dolandırıcılık yapan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Tunceli'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu M.S, A.E. ve S.E'nin, çok sayıda kişiyi kolay para kazanma ve yatırım vaadiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri Mersin'deki adreslerinde yakalayarak Tunceli'ye getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S. ve S.E. tutuklandı, A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyondaki aramalarda ise 4 cep telefonu, 3 sim kart, 4 pos cihazı ve 8 banka-kredi kartı ele geçirildi.

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Tunceli Dolandırıcılık
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